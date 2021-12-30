ФАС: компания Tele2 исполнила предписания и снизит тарифы

Тарифы телекоммуникационного оператора Tele2 будут с 11 января 2022 года приведены к уровню до их повышения. Об этом в четверг объявила Федеральная антимонопольная служба.

ФАС напомнила, что ранее рассмотрела дела о нарушениях антимонопольного законодательства со стороны ООО «Т2 Мобайл» (мобильный бренд Tele2). Оператор связи повысил тарифы с 12 мая 2020 года в среднем на 10% для более чем 11,5 млн абонентов. Второе повышение с 1 января 2021 года составило в среднем 13% и затронуло более 12,5 млн граждан.

ФАС России признала, что оператор установил монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписания о приведении тарифов к уровню до повышения. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.



«ООО «Т2 Мобайл» отказалось от дальнейших исков и исполнило предписания ведомства. С 11 января 2022 года все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня. 1 января 2022 года абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года», — говорится в релизе.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора, Tele2 создаст систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. «С учетом ситуации на рынке Tele2 приняла решение добровольно исполнить предписание ФАС. Исполнение сформировано таким образом, чтобы максимально удовлетворить ожидания абонентов. При этом мы прежде всего учитываем предпочтения наших клиентов в цифровых услугах и профиль их потребления. Для оценки рисков возникновения подобных ситуаций в будущем Tele2 также создает антимонопольный комплаенс — систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.