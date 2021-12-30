Минфин: повышение ставок НДФЛ и других налогов в ближайшую трехлетку не планируется

Повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не планируется в ближайшие три года. Как передает ТАСС, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг.

«Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставка налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — сказал глава Минфина.

По его словам, повышение в 2021 году ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами до 15% оказалось оправданным. Средства, полученные от налога, были направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. По итогам 2021 года ожидаются поступления в бюджет в объеме около 80 млрд рублей.



«Два процентных пункта к 13%, которые были введены, позволят собрать в этом году порядка 80 миллиардов рублей, это хороший ресурс. Планировали 60 [миллиардов рублей]. Экономика восстанавливается более быстрыми темпами. Зарплаты у богатых, людей с хорошими доходами растут. Поэтому мы пополняем этот фонд более быстрыми темпами», — добавил Силуанов.