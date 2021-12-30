«Аэрофлот» решил не обнулять мили участников бонусной программы

Авиакомпания «Аэрофлот» решила не обнулять накопленные мили у тех участников программы «Аэрофлот Бонус», которые никуда не летали платно за два года пандемии. Об этом сообщил РБК представитель авиакомпании.

По его словам, «Аэрофлот» сохранит мили участников программы, которые совершили хотя бы один перелет в 2019 году. Кроме того, не будут аннулированы мили, накопленные ими в 2021 году.

«В течение 2022 года путешественники смогут воспользоваться милями либо сохранить их на будущее, совершив хотя бы один полет. Авиакомпания сохраняет мили пассажиров в знак благодарности и признательности за лояльность в непростой период пандемии», — говорится в сообщении.

Авиакомпания напомнила, что в 2020 году она также отменяла аннулирование миль, пассажиры могли воспользоваться ими в течение всего 2021 года.

Представитель «Аэрофлота» добавил, что сейчас участниками бонусной программы являются 10 млн человек.

С 1 июля этого года «Аэрофлот» начал начислять участникам программы «Аэрофлот Бонус» дополнительные мили за перевозку животных. Бонусы начисляются на всех направлениях при перевозке любых животных, количество начисленных миль зависит от направления полета, габаритов и веса переноски и способа перевозки питомцев (в салоне или багажном отсеке). Максимальное число бонусов — 2 тыс. миль. Однако мили начисляться не будут, если пассажир перевозит собаку-проводника, собаку-помощника и собаку эмоциональной поддержки, которые сопровождают пассажиров на рейсах в США.

Программа лояльности «Аэрофлот Бонус» предусматривает привилегии за перелеты самолетами перевозчика и партнеров, покупки по картам банков-партнеров, а также за товары и услуги, получаемые у партнеров. Бонусные мили можно тратить на билеты, повышение класса обслуживания, покупки, пожертвования в благотворительные организации.