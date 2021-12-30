В МЭР оценили, насколько меры по снижению внешнего давления на рынок РФ помогли сдержать инфляцию

Меры, направленные на снижение внешнего давления на российский рынок, помогли сдержать инфляцию в РФ по итогам 2021 года, заявили ТАСС в Минэкономразвития. Так, по данным МЭР, годовая инфляция в России сейчас была бы на 0,4 процентного пункта выше, если бы не были введены демпферные механизмы.
«Принятые меры по смягчению давления экспортного нетбэка на внутренний рынок (демпферы, внешнеторговые ограничения) в целом показывают свою эффективность. По нашей оценке, без демпферов годовая инфляция сейчас была бы выше примерно на 0,4 процентного пункта», — отметили в министерстве.
Введение экспортных пошлин также позволило сдержать рост цен. Так, с момента введения пошлины на пшеницу 15 февраля 2021 года ее внутренняя цена выросла на 6,7% при росте мировой цены на 28%, уточнили в МЭР.
В Минэкономразвития также сообщили ТАСС, что профильные ведомства в текущий момент ведут работу над дополнительными мерами, направленными на увеличение внутреннего предложения отечественной продукции.
«Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках», — добавили в ведомстве.
Потребительские цены в России выросли в декабре на 0,89% по сравнению с ноябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2020-го) — на 8,39%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция замедлилась по сравнению с ноябрем, когда она оценивалась в 8,4%.29.12.2021 21:14