В МЭР оценили, насколько меры по снижению внешнего давления на рынок РФ помогли сдержать инфляцию

Меры, направленные на снижение внешнего давления на российский рынок, помогли сдержать инфляцию в РФ по итогам 2021 года, заявили ТАСС в Минэкономразвития. Так, по данным МЭР, годовая инфляция в России сейчас была бы на 0,4 процентного пункта выше, если бы не были введены демпферные механизмы.

«Принятые меры по смягчению давления экспортного нетбэка на внутренний рынок (демпферы, внешнеторговые ограничения) в целом показывают свою эффективность. По нашей оценке, без демпферов годовая инфляция сейчас была бы выше примерно на 0,4 процентного пункта», — отметили в министерстве.

Введение экспортных пошлин также позволило сдержать рост цен. Так, с момента введения пошлины на пшеницу 15 февраля 2021 года ее внутренняя цена выросла на 6,7% при росте мировой цены на 28%, уточнили в МЭР.

В Минэкономразвития также сообщили ТАСС, что профильные ведомства в текущий момент ведут работу над дополнительными мерами, направленными на увеличение внутреннего предложения отечественной продукции.



«Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках», — добавили в ведомстве.