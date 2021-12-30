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Зарегистрировать рождение ребенка или развестись теперь можно в любом отделе ЗАГС

30.12.2021 14:46
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ТАСС

Зарегистрировать рождение ребенка или подать заявление о расторжении брака с 30 декабря можно будет в любых отделениях ЗАГС, независимо от места регистрации. В начале июля на официальном портале правовой информации сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС.

Ранее законодательство предусматривало, что рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление — по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака — по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. При этом экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом отделе ЗАГС, применялся только в отношении заключения брака.

Новый закон закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ, независимо от места жительства и места наступления юридического факта.

Кроме того, документ устанавливает ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения федерального реестра медицинских документов о рождении, который будет содержать электронные документы о рождении и сведения о рожденном ребенке и его матери. Сведения для реестра будут предоставляться медицинскими организациями. Одновременно прописывается ведение федерального реестра медицинских документов о смерти, который будет содержать электронные документы о смерти и перинатальной смерти, а также сведения об умершем.

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