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АСВ вернуло Банку России еще 9,2 млрд рублей

30.12.2021 19:47
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Агентство по страхованию вкладов 30 декабря перечислило Банку России 9,2 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.

«В счет погашения основной суммы долга перечислены 8 млрд рублей, в счет погашения процентов — 1,2 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте агентства.

В общей сложности на погашение кредита агентство направило Банку России 640 млрд рублей (615 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 25 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 176 млрд рублей агентство выплатило в 2021 году (158 млрд рублей — по основному долгу, 18 млрд рублей — по процентам). Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 227 млрд рублей без учета процентов.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии АСВ получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

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