Официальный курс доллара вырос на 64 копейки, евро — на 87 копеек

ЦБ установил официальные курсы валют с 31 декабря.

Курс доллара повысился на 64,12 копейки, составив 74,2926 рубля (73,6514 рубля на 30 декабря). Курс евро увеличился на 86,55 копейки, до 84,0695 рубля (83,204 рубля на 30 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,7 рубля (плюс 71 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 84,55 рубля (плюс 67 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,94—74,9 рубля за доллар и 83,91—84,69 рубля за евро.