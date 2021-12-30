Путин подписал закон о сертификатах электронной подписи

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий юрлицам и индивидуальным предпринимателям до конца 2022 года использовать ранее выданные сертификаты электронной подписи без машиночитаемой доверенности, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2022 года должны вступить в силу нормы, согласно которым квалифицированные сертификаты ЭП кредитные и финансовые организации должны получать в удостоверяющем центре Банка России, иные юрлица и ИП — в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы, госслужащие — в удостоверяющем центре Федерального казначейства, а граждане, которые не являются должностными лицами, — в коммерческих удостоверяющих центрах, прошедших аккредитацию после 1 июля 2020 года.

При этом предполагалось, что с 2022 года электронная подпись юрлица или ИП будет выдаваться исключительно на имя его уполномоченного представителя, имеющего право на выполнение действий от такого юрлица или ИП без доверенности. А сотрудники юрлица или ИП должны использовать электронную подпись физлица. Но при этом их полномочия на выполнение действий от имени юрлица или ИП должны быть подтверждены машиночитаемой доверенностью, которая создается в электронной форме и подписывается электронной подписью уполномоченного представителя этого юрлица или ИП.

Закон переносит на 1 марта начало применения норм об использовании машиночитаемой доверенности и допускает использование ранее выданных без такой доверенности сертификатов ЭП до конца 2022 года. Тем самым устанавливается переходный период, в течение которого можно применять либо новый режим, когда используется простой квалифицированный сертификат ЭП плюс машиночитаемая доверенность, либо по старому режиму использовать сертификат с указанием в нем полномочий представителя.

Таким образом, часть юрлиц и ИП смогут перейти сразу на использование машиночитаемых доверенностей, а те, у кого этот процесс затянется, смогут это сделать до конца 2022 года, пояснял директор правового департамента Минцифры РФ Роман Кузнецов. Это необходимо, чтобы соответствующие нормы «мягко были введены в правовое поле», отмечал он.

Помимо этого, закон уточняет отдельные вопросы применения бухучета Банка России, исключая при этом из перечня вопросов, регулируемых федеральными стандартами, план счетов бухучета и порядок его применения для ЦБ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.