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В Минфине сообщили о 4 трлн рублей дополнительных доходов бюджета РФ за год

30.12.2021 16:10
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ТАСС

Дополнительные доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составили около 4 трлн рублей, средства были направлены на борьбу с пандемией, поддержку граждан и развитие экономики страны. Как передает ТАСС, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы хорошо наполняем казну в этом году. У нас дополнительные доходы под 4 триллиона рублей, и мы направляли их как на меры по борьбе с пандемией, так и на развитие экономики и поддержку граждан. Это тоже очень важно», — сказал глава Минфина.

По его словам, на данный момент эти деньги израсходованы полностью. «Практически все [4 триллиона рублей истратили]. Мы, когда готовили трехлетку, часть расходов из будущей трехлетки произвели в текущем году: около 900 миллиардов рублей направили на такие антипандемийные мероприятия, поддержали людей, граждан, помогли пенсионерам, помогли школьникам, семьям с детьми школьного возраста, помогли военнослужащим», — отметил Силуанов.

Он также напомнил, что в уходящем году было запущено много новых инфраструктурных проектов. «Это дало результат, это отразилось на экономике, и это отразилось на инфляции», — резюмировал руководитель Минфина.

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