Президент РФ запретил автоматическое списание соцвыплат за долги

Единовременные социальные выплаты не будут списывать за долги, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон вводит запрет на автоматическое списание единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности.

Теперь банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — подчеркивал спикер.