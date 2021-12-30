Средний срок по выданной за месяц ипотеке обновил максимум

Средневзвешенный срок по выданным в ноябре 2021 года ипотечным кредитам вновь обновил максимум и достиг 254,2 месяца — 21 года и двух месяцев, следует из статистики Банка России.



В то же время средневзвешенная ставка по выданным в ноябре ипотекам снизилась на 0,11 процентного пункта по сравнению с октябрем, до 7,59%.

В ноябре банки выдали 157,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 2,67% меньше, чем месяцем ранее, и на 16%, чем годом ранее. Объем выданной за месяц ипотеки достиг 510 млрд рублей, что почти на 2% больше, чем в октябре 2021 года, и на 3,8%, чем в декабре 2020-го.

Всего за 11 месяцев 2021 года выдано более 1,7 млн ипотек на 5 трлн рублей, что превышает показатели прошлого года на 9,37% по количеству и на 30% — по объему.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 декабря увеличился до более 11,44 трлн рублей. При этом объем просроченной задолженности за ноябрь 2021 года сократился на 1,47% по сравнению с октябрем — до 62 млрд рублей.