В Кабмине стартует эксперимент по работе с рисками реализации национальных проектов

С 1 января проектный офис правительства в рамках работы по мониторингу реализации национальных проектов запускает пилотный эксперимент по работе с рисками, говорится в сообщении Кабмина.

Механизмы выявления рисков реализации национальных проектов отрабатывались в течение всего 2021 года.

Одним из результатов работы в этом направлении стало утверждение временных методических рекомендаций по управлению рисками реализации национальных и федеральных проектов, а также временного регламента участников проектной деятельности по управлению рисками национальных и федеральных проектов, которые были разработаны совместно с Минэкономразвития России.

Эти методические рекомендации и регламент предусматривают поэтапный ввод в действие их положений в рамках реализации пилотного проекта по работе с рисками. Эксперимент продлится до 31 марта 2022 года.

«Это позволит апробировать на практике инструменты и методы работы с рисками, организовать процесс взаимодействия участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц с использованием функциональных возможностей ГАС «Управление», иных государственных информационных систем и информационных ресурсов», — поясняется в сообщении. Там уточняется, что осуществление пилотного проекта позволит улучшить результаты, достигнутые в 2021 году в рамках работы с рисками.

По состоянию на 15 декабря 2021-го выведено из риска 49 результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Совместно с Минэкономразвития России организован мониторинг принятия правовых актов, необходимых для реализации национальных проектов.

«Данная работа направлена на обеспечение своевременного принятия правовых актов всех уровней, которые необходимы для разблокировки лимитов бюджетных обязательств, для финансирования мероприятий национальных проектов и для достижения других результатов в рамках национальных проектов», — сказано в сообщении.

По итогам 2021 года фактически принято 184 акта, из них два — федеральные законы.