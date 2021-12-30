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Крупнейшие российские соцсети войдут в перечень бесплатных социально значимых ресурсов

30.12.2021 18:37
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ТАСС

Отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей смогут войти в перечень значимых информационных ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Поясняется, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения перечня таких ресурсов. В документе в том числе установлены критерии отбора подобных сайтов.

«По предложению Минцифры в перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей», — указали в Кабмине.

Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тыс. страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов.

Перечень социально значимых информационных ресурсов будет актуализироваться правительственной комиссией не реже одного раза в год. Сведения об информационных ресурсах, включенных в список, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора.

Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента были отобраны около 400 онлайн-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий. «Сейчас правительство завершило формирование нормативной базы для полномасштабной реализации президентской инициативы о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам», — добавили в Кабмине.

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