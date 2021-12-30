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Внешний долг РФ почти вернулся на доковидный уровень начала 2020 года

30.12.2021 19:51
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Источник
Интерфакс

Внешний долг РФ в III квартале 2021 года увеличился на 17,2 млрд долларов, до 490,6 млрд. Это следует из обновленной оценки, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Этот рост произошел главным образом вследствие распределения в пользу России специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии. Предоставление СДР странам в соответствии с установленными МВФ подходами отражается в составе внешнего долга Центрального банка.

Таким образом, уровень совокупной внешней задолженности РФ по состоянию на 1 октября 2021 года практически вернулся к уровню, на котором он был накануне распространения пандемии COVID-19 1 января 2020 года — он тогда составлял 491,3 млрд долларов. После введения в I квартале 2020 года ограничений, связанных с пандемией коронавируса, внешний долг РФ снизился к 1 апреля 2020-го на 32,7 млрд долларов, или на 6,6%, до локального минимума 458,7 млрд. Только спустя шесть кварталов был вновь превышен уровень 490 млрд долларов.

Как следует из сопоставления структуры долга на 1 января 2020 года и на 1 октября 2021-го, рост за этот период внешней задолженности ЦБ РФ на 17,6 млрд долларов, до 31,5 млрд, был компенсирован снижением задолженности небанковских секторов экономики на 17,7 млрд, до 312,9 млрд.

В то же время долговые обязательства органов госуправления уменьшились на 2,2 млрд долларов, до 67,7 млрд, в основном за счет снижения задолженности по валютным еврооблигациям на 1,9 млрд, до 20,3 млрд. По ОФЗ долг перед нерезидентами увеличился в долларовом эквиваленте только на 0,13 млрд долларов, до 46,5 млрд (рост на 0,3%).

Банки РФ за это время, напротив, увеличили внешнюю задолженность — на 1,6 млрд долларов, до 78,6 млрд.

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