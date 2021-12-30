Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Основные фондовые торги в России завершились в четверг ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,23% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 787,26 пункта. Индекс РТС повысился на 0,38% — до отметки 1 595,76.

Бумаги Московской биржи выросли на 0,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%,«Полюса» — на 1,83%, «Норникеля» — на 0,71%, «Газпрома» — на 0,7%. Акции СберБанка подешевели на 0,18%,



На мировых фондовых биржах в четверг преобладали умеренно оптимистичные настроения, к которым в итоге присоединился и российский рынок, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор закреплялся выше сопротивления 3 760 пунктов, а долларовый из-за динамики рубля находился немногим ниже 1 600 пунктов. В целом российский рынок вступит в новый год в неплохой позиции для развития как минимум краткосрочного повышения, но в то же время сигналов на отмену среднесрочного нисходящего движения пока не поступило. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 740—3 880 пунктов», — комментирует эксперт.

С технической точки зрения, продолжает аналитик, российские индексы в последний день года попытались вернуть себе краткосрочный импульс к росту и в целом выглядят готовыми к дальнейшему повышению.

Напомним, торги акциями и другими основными инструментами на Московской бирже будут проходить с 3 по 6 января, а 7 января можно будет торговать валютой, драгметаллами, бумагами иностранных эмитентов и на срочном рынке.

