Опросы: россияне хотят выходной 31 декабря навсегда, но двое из десяти завтра выйдут на работу

Большинство россиян поддерживают идею, чтобы 31 декабря стало официальным нерабочим днем. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов РФ.

Так, 81% россиян хотели бы, чтобы 31 декабря стало выходным днем. Женщины мечтают об этом чуть чаще, чем мужчины (84% и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет — чаще своих более зрелых сограждан (85% против 79% среди россиян старше 45 лет).

Тем временем двое из десяти россиян выйдут на работу в ближайшую пятницу, 31 декабря, следует из материалов другого опроса SuperJob с выборкой также в 1,6 тыс. человек.



«В этом году 31 декабря официально будет нерабочим днем. Большинство компаний выполняют постановление правительства: восемь из десяти россиян не будут работать в последний день уходящего года. <…>. 20% опрошенных все же собираются на работу: 14% — за стандартную оплату, 6% — за повышенную», — указано в сообщении.

У подавляющего большинства тех, кто работает по графику 40-часовой недели, 31 декабря — выходной (88%). За обычную оплату в этот день чаще выходят на работу россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную — работающие на условиях неполного рабочего дня (16%).

Отдыхать от работы в последний день 2021 года чаще будут женщины, чем мужчины (84% против 77%). Среди женщин, работающих в режиме нормированной 40-часовой недели, особенно высока доля тех, для кого 31 декабря — выходной (91%). За стандартную оплату чаще придется работать женщинам со сменным графиком (33%); увеличенную ставку чаще предлагают мужчинам, работающим посменно и на условиях неполной занятости (по 17%).