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Опросы: россияне хотят выходной 31 декабря навсегда, но двое из десяти завтра выйдут на работу

30.12.2021 18:53
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство россиян поддерживают идею, чтобы 31 декабря стало официальным нерабочим днем. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов РФ.

Так, 81% россиян хотели бы, чтобы 31 декабря стало выходным днем. Женщины мечтают об этом чуть чаще, чем мужчины (84% и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет — чаще своих более зрелых сограждан (85% против 79% среди россиян старше 45 лет).

Тем временем двое из десяти россиян выйдут на работу в ближайшую пятницу, 31 декабря, следует из материалов другого опроса SuperJob с выборкой также в 1,6 тыс. человек.

«В этом году 31 декабря официально будет нерабочим днем. Большинство компаний выполняют постановление правительства: восемь из десяти россиян не будут работать в последний день уходящего года. <…>. 20% опрошенных все же собираются на работу: 14% — за стандартную оплату, 6% — за повышенную», — указано в сообщении.

У подавляющего большинства тех, кто работает по графику 40-часовой недели, 31 декабря — выходной (88%). За обычную оплату в этот день чаще выходят на работу россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную — работающие на условиях неполного рабочего дня (16%).

Отдыхать от работы в последний день 2021 года чаще будут женщины, чем мужчины (84% против 77%). Среди женщин, работающих в режиме нормированной 40-часовой недели, особенно высока доля тех, для кого 31 декабря — выходной (91%). За стандартную оплату чаще придется работать женщинам со сменным графиком (33%); увеличенную ставку чаще предлагают мужчинам, работающим посменно и на условиях неполной занятости (по 17%).

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