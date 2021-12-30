​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 70 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,69 рубля. С начала торговой сессии было проведено 576,6 тыс. сделок почти на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,9425—75,15 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 84,65 рубля, увеличившись на 77 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,3 тыс. сделок на 553,3 млн евро по курсам от 83,91 до 85,175 рубля за евро.

Курс рубля заметно ослаб, отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Скорее всего, в последний торговый день года кто-то из крупных инвесторов докупает валюту: или для погашения внешних задолженностей, или в запасы перед праздниками», — комментирует эксперт.