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​«Сбер» запустил сервис для предпринимателей для продаж в соцсетях

03.01.2022 15:14
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» представил специализированную витрину с сервисами, которые помогут предпринимателям начать продажи товаров и услуг через социальные сети и нарастить оборот. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, в новом разделе на сайте есть все необходимое для создания интернет-магазина на базе аккаунта в соцсетях и выхода на маркетплейсы. Все сервисы доступны онлайн, для их подключения не нужно посещать отделение банка.

«Предприниматели могут подключить онлайн-оплату, облачную кассу, чат-бот для ответов на вопросы потенциальных покупателей. Также через витрину можно получить доступ к платформе InSales, которая поможет централизованно из единого личного кабинета запустить продажи товаров на всех популярных маркетплейсах, а также создать интернет-магазин в несколько кликов, не прибегая к помощи программистов», — говорится в релизе.

В частности, уточнил директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин, предприниматели могут подключить сервис «ЮKassa» для приема онлайн-оплаты и автоматической отправки документов в ФНС, а также скачать на смартфон мобильное приложение, которое заменит кассу и терминал при доставке товаров на дом.

Кроме того, добавили в финучреждении, клиенты, подключившие в «Сбере» бесплатный пакет расчетно-кассового обслуживания «Легкий старт», получают доступ к наиболее востребованным нефинансовым сервисам, таким как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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