Минюст предлагает не доводить до суда споры с переводом средств пенсионных накоплений

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, предусматривающий досудебный порядок урегулирования споров потребителей финансовых услуг и негосударственных пенсионных фондов в случае наличия признаков неправомерного перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица, сообщили РАПСИ в пресс-службе Минюста РФ.

«Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»… Законопроект подготовлен в целях защиты прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений», — указали в министерстве.

Проектом федерального закона предлагается наделить уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг дополнительными полномочиями по принятию решений, на основании которых при спорных ситуациях будет осуществляться возврат средств пенсионных накоплений к предыдущему страховщику.

«Проект федерального закона позволит снизить нагрузку на судебную систему, а гражданам — сократить сроки, а также упростить процедуру восстановления их нарушенных прав неправомерной сменой страховщика по обязательному пенсионному страхованию», — считают в министерстве.

Также планируется ввести понятие «соглашения по фактическим обстоятельствам заключения договора об обязательном пенсионном страховании». Такой договор будет вправе заключить потребитель финуслуг и финансовая организация: признанные в этом соглашении факты станут приниматься омбудсменом как не требующие дальнейшего доказывания.