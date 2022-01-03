Все новости

Минюст предлагает не доводить до суда споры с переводом средств пенсионных накоплений

03.01.2022 16:21
5 923
Время прочтения: 2 минуты
Источник
РАПСИ

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, предусматривающий досудебный порядок урегулирования споров потребителей финансовых услуг и негосударственных пенсионных фондов в случае наличия признаков неправомерного перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица, сообщили РАПСИ в пресс-службе Минюста РФ.

«Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»… Законопроект подготовлен в целях защиты прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений», — указали в министерстве.

Проектом федерального закона предлагается наделить уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг дополнительными полномочиями по принятию решений, на основании которых при спорных ситуациях будет осуществляться возврат средств пенсионных накоплений к предыдущему страховщику.

«Проект федерального закона позволит снизить нагрузку на судебную систему, а гражданам — сократить сроки, а также упростить процедуру восстановления их нарушенных прав неправомерной сменой страховщика по обязательному пенсионному страхованию», — считают в министерстве.

Также планируется ввести понятие «соглашения по фактическим обстоятельствам заключения договора об обязательном пенсионном страховании». Такой договор будет вправе заключить потребитель финуслуг и финансовая организация: признанные в этом соглашении факты станут приниматься омбудсменом как не требующие дальнейшего доказывания.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году