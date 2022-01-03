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Рубль дешевеет в начале основной валютной сессии

03.01.2022 10:16
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль уступает доллару и евро в начале основных валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,8775 рубля, что на 19,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 84,9475 рубля (плюс 42,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,6625—75,1975 рубля за доллар и 84,75—85,32 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

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