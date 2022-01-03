​Эксперты прогнозируют замедление темпов роста экономики РФ в 2022 году

Рост российской экономики в 2022-м замедлится с высоких 4,2—4,3% по итогам восстановительного 2021 года до 2,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg. В середине декабря агентство опросило три десятка экономистов: разброс их оценок составил от 1,7% (казахстанский исследовательский центр NAC Analytica) до 3,3% (немецкий Berenberg Bank).



За пределами опроса Bloomberg есть даже более пессимистичные оценки: так, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова ориентируется на полуторапроцентный рост в следующем году. Она считает, что 2022 год принесет «сильную финансовую волатильность», которая вместе с геополитическими рисками создаст очень негативный фон для экономического роста.

«Оптимизм экспертов фактически исчерпывается текущим годом, которым и ограничится восстановительный рост», — пишет ВШЭ в собственном консенсус-прогнозе (в нем тоже ожидают 2,5-процентного роста по итогам 2022 года). В долгосрочной перспективе российская экономика будет расти в темпе около 2% в год, считают в НИУ «ВШЭ». Такой же долгосрочный рост предполагает и агентство Fitch, объяснившее в начале декабря, что «не видит существенных перспектив для заметных улучшений применительно к сказывающимся на потенциальном росте институциональным факторам <...>, таким как судебная система и права собственности».

Официальный макропрогноз Минэкономразвития, данный еще в сентябре, предполагает трехпроцентный рост ВВП и в 2022-м, и в 2023 году. Но большинство независимых экономистов в перспективы такого роста не верят, констатирует ВШЭ. Центробанк более осторожен в оценках: середина его интервального прогноза (2—3%) близка к консенсус-прогнозу.



Весь 2021 год экономика России активно восстанавливалась, особенно заметно — во II квартале, когда не действовали жесткие ковидные ограничения и потребители устремились в магазины, напоминает Всемирный банк в декабрьском докладе по российской экономике. За динамичным восстановлением должна неизбежно последовать нормализация темпов роста: по оценке международного института, рост ВВП в 2022 году составит 2,4%, а в 2023-м замедлится до 1,8%. Тормозящим фактором будут оставаться ограничения из-за COVID-19 и низкие темпы вакцинации населения, из-за которых эти ограничения будут сохраняться дольше. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60% к 24 декабря при целевом показателе минимум 80%.



Не стоит недооценивать влияние на экономику вовсе не закончившейся пандемии, предостерегает руководитель направления «фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. «Мы можем делать вид, что вышли на постпандемическое развитие, но если новые штаммы коронавируса будут распространяться, это неминуемо приведет к увеличению расходов государства, а вся более или менее сбалансированная бюджетная политика на ближайшую трехлетку пойдет прахом. На экономическое развитие не останется ни сил, ни возможностей», — сказала она.