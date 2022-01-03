​Юристы объяснили, когда надо платить налог с новогоднего подарка

Подарок облагается налогом, если его стоимость превышает 4 тыс. рублей, рассказали опрошенные РБК юристы. Сумма сверх этого значения определяется законом как доход, поэтому для него предусмотрен тот же налог на доход физических лиц, что и для заработной платы.



«То есть общая ставка налога — 13%», — уточнила старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова. Эксперт добавила, что процент будет удерживаться только с той суммы, что превышает 4 тыс. рублей.

От налогообложения освобождаются подарки, которые подарили родственники или члены семьи, подчеркивает специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис. По закону это супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Дарение недвижимости, автомобилей, долей, акций, паев в их случае также освобождается от НДФЛ.

Не облагаются налогом и подарки в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц, добавляет Локис. При этом если подаренные деньги фактически представляют собой оплату стоимости товаров, работ или услуг, то эта норма не применяется.

Если речь идет о подарке между людьми, которые не являются родственниками друг другу, то в первую очередь будет облагаться налогом то дарение, которое подлежит регистрации. «Интерес налоговый службы вызовут такие объекты, которые регистрируются в реестре недвижимости, в ГИБДД — транспортное средство», — то есть то, объясняет Адамова, что имеет большую ценность, чем деньги от подруги в конверте.

Дарителем может также выступать организация, по закону она определяется как налоговый агент по НДФЛ. В этом случае, рассказал Локис, организация должна оформить передачу подарка документально, иначе доход не будет считаться подарком. В этом случае даритель может забрать имущество в любой момент, уточняет Адамова, потому что договор дарения в устной форме ничтожен.

Такими документами считается приказ руководителя либо письменный договор дарения. Договор дарения с физлицом, сотрудником оформляется, если стоимость подарков — свыше 3 тыс. рублей (п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса). В случае превышения, уточняет Локис, организация в качестве налогового агента должна будет исчислить, удержать и перечислить НДФЛ с суммы, которая превысила 4 тыс. рублей. Получается, что налог с подарка от компании должно оплатить юридическое лицо, которое дарит.

Премии, оплата труда и другие выплаты перед новым годом облагаются страховыми взносами, так что работодатель должен оплатить их за каждого сотрудника. Но если подаренные деньги не связаны с выполнением трудовых обязанностей, не считаются стимулирующими и компенсирующими выплатами, то работодатель освобождается от уплаты взносов. В таком случае подарок будет облагаться только НДФЛ с 13-процентной ставкой.

«Подарки клиентам — физическим лицам облагаются НДФЛ в таком же порядке, как и подарки сотрудникам, — компания оплачивает налог с подарка, если его стоимость превышает 4 тысячи рублей или если общая сумма подарков за год составила более 10 тысяч рублей», — поясняет Локис.

Оба эксперта отмечают, что в последнее время налоговая система усиливает контроль путем автоматизации. «Сведения о совершаемых физлицами сделках и о регистрации того или иного имущества налоговики получают, запрашивают от соответствующих госорганов: от ГИБДД, Росреестра, от нотариусов и других», — добавил Локис.