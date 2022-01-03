Президент InfoWatch рассказала о главных IT-трендах 2021 года

Пандемия резко ускорила цифровизацию и сменила модель работы большинства бизнесов с офисной на гибридную, но без должных мер безопасности это приводит к масштабным сбоям и утечкам данных, а также взрывному росту кибермошенничества, рассказала РИА Новости президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.



«В предыдущие годы так много говорили о начале масштабной цифровизации. А в 2021 году программа «Цифровая экономика РФ», наконец, реально заработала — по всем фронтам. Ее пытались запустить с 2017 года, но получалось не очень. И вот, наконец, запустили. Причем сработало привычное российское: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказала она.



Касперская отметила, что пандемия быстро «пересадила всех на цифру»: например, россияне очень быстро освоили специфику удаленной работы, поняли, что такое видео-конференц-связь, осознали ее плюсы и минусы. «Главное — произошла смена модели работы для большинства бизнесов — с офисной на удаленную, а потом на гибридную — это случилось в течение последних двух лет, и это довольно быстро. Я полагаю, что мы уже не вернемся в парадигму исключительно офисной работы», — говорит президент InfoWatch.

По ее мнению, отныне и в мире, и в России будет господствовать смешанная модель работы — люди поняли, что чистая «удаленка» невозможна, хотя еще в 2020 году была такая иллюзия. На сегодняшний день гибридная модель работы утвердилась практически на всех рынках.

При этом Касперская констатирует, что отдельные люди и целые компании, стремительно шагая в цифровизацию, забывают о ее рисках. Это приводит к периодическим сбоям в сетях и утечкам данных. Абсолютно надежных IT-систем пока не существует — человечество еще не научилось их делать.

По словам эксперта, нужны дублирующие системы — более-менее масштабный сбой любых значимых систем может привести к коллапсу. Так, несмотря на активное обсуждение перевода «в цифру» всех документов, стоит сохранять их бумажные версии — паспорта, свидетельства о собственности, аттестаты и дипломы и прочие.

«Если в работе информационных систем, имеющих дело с большими массивами данных граждан, случится сбой, произойдет масштабная утечка персональных или финансовых данных граждан, их воровство или подмена. Это крайне тяжело и плохо. А на уровне отдельных личностей — катастрофически», — предупреждает Касперская.

«Третий значимый итог 2021 года — катастрофически резкий рост кибермошенничества… При этом мы, к сожалению, не видим должной реакции госорганов на этот вал преступлений. Более того, ответственность зачастую стараются переложить на граждан: «Пожалуйста, учите правила цифровой гигиены. Не берите звонков с неизвестных номеров…» Тогда как ответственность должна лежать на государстве», — говорит президент InfoWatch.

По ее словам, именно государство должно выработать и применить особые меры — например, ужесточить наказания за утечки конфиденциальной информации, персональных и финансовых данных. Пока таких мер не принято, и это становится «катастрофическим провалом цифровизации».

«Полагаю, сейчас нам нужно немного притормозить цифровизацию, разобраться, как мы будем защищать данные российских граждан и действительно защитить их общими усилиями. Особенно это касается ключевых критических систем для граждан», — заключила Касперская.