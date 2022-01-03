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Сервис Face Pay заработает в 2022 году на МЦК

03.01.2022 14:02
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Источник
Интерфакс

Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay начнет работать в 2022 году на Московском центральном кольце (МЦК), также его испытают на наземном транспорте. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте», — сказал Ликсутов, его слова процитировали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вице-мэр добавил, что также в этом году планируется добавить возможность оплаты проезда виртуальной картой «Тройка» и социальными картами с помощью биометрии.

В 2021 году сервисом Face Pay воспользовались 122 тыс. человек.

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