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Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе

03.01.2022 19:12
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,72% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 852,5 пункта. Индекс РТС повысился на 1,69% — до отметки 1 622,75.

Бумаги Московской биржи выросли на 1,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,16%, «Норникеля» — на 1,68%, «Газпрома» — на 2,49%, СберБанка — на 3,14%.

Напомним, торги акциями и другими основными инструментами на Московской бирже будут проходить с 3 по 6 января, а 7 января можно будет торговать валютой, драгметаллами, бумагами иностранных эмитентов и на срочном рынке.

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