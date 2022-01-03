Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи прибавил 1,72% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 852,5 пункта. Индекс РТС повысился на 1,69% — до отметки 1 622,75.
Бумаги Московской биржи выросли на 1,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,16%, «Норникеля» — на 1,68%, «Газпрома» — на 2,49%, СберБанка — на 3,14%.
Напомним, торги акциями и другими основными инструментами на Московской бирже будут проходить с 3 по 6 января, а 7 января можно будет торговать валютой, драгметаллами, бумагами иностранных эмитентов и на срочном рынке.
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