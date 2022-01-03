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​Рубль немного укрепился по итогам основной валютной сессии

03.01.2022 19:25
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:08 мск понизился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,6575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 21,8 тыс. сделок на 789,9 млн долларов, диапазон котировок составил 74,175—75,1975 рубля за доллар.

Курс евро на 19:07 мск равнялся 84,3425 рубля, уменьшившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 2 тыс. сделок на 52,9 млн евро по курсам от 84,25 до 85,32 рубля за евро.

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