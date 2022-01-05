Все новости

​Объем торгов на Мосбирже в 2021 году превысил 1 квадриллион рублей

05.01.2022 13:05
5 081
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,01 квадриллиона рублей. Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул отметку 1 квдрлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

«Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций — 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке — 158 трлн рублей (рост на 21,7%) — и денежном рынке — 474 трлн рублей (рост на 11,1%), а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) — 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза — и рынке драгоценных металлов — 209,2 млрд рублей (рост в четыре раза)», — отмечается в сообщении биржи.

Среди прочего сообщается, что в 2021 году на Московской бирже состоялось шесть IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей (плюс 96% к 2020 году).

В 2021 году на Московской бирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+410.64%
Купить
+305.87%
Купить
+213.70%
Купить
+209.35%
Купить
+200.80%
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 74,53 рубля
Компании и банки достигли рекордного привлечения на рынке публичного долга по итогам 2021 года
Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль сдает позиции
Владельцы дефолтных бондов «дочки» ОВК потребовали от нее 16 млрд рублей