​Объем торгов на Мосбирже в 2021 году превысил 1 квадриллион рублей

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,01 квадриллиона рублей. Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул отметку 1 квдрлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.



«Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций — 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке — 158 трлн рублей (рост на 21,7%) — и денежном рынке — 474 трлн рублей (рост на 11,1%), а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) — 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза — и рынке драгоценных металлов — 209,2 млрд рублей (рост в четыре раза)», — отмечается в сообщении биржи.

Среди прочего сообщается, что в 2021 году на Московской бирже состоялось шесть IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей (плюс 96% к 2020 году).

В 2021 году на Московской бирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей.