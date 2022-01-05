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МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией

05.01.2022 12:11
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ТАСС

Международный валютный фонд на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на пресс-секретаря фонда агентство Reuters.

«Обновление доклада <...> будет выпущено 25 января, чтобы наши команды [специалистов] могли включить в экономические прогнозы последние события, связанные с пандемией COVID-19», — заявили в фонде.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что доклад будет опубликован 19 января.

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