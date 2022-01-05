Москвичи за год выплатили более 7,7 млрд рублей долгов, чтобы выехать за рубеж

Московские приставы в прошлом году ограничили выезд из России порядка 600 тыс. должников, вынудив их выплатить более 7,7 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«По состоянию на 29 декабря 2021 года судебными приставами ГУ ФССП по Москве в рамках более 618 тыс. исполнительных производств должники ограничены в праве выезда за пределы РФ», — говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в агентство в ответ на запрос.

В нем отмечается, что благодаря применению этой меры «сотрудниками ведомства взыскана задолженность в размере свыше 7,7 млрд рублей».

Кроме этого, отметили в пресс-бюро, еще почти 30 тыс. должников были ограничены в пользовании специальным правом (в основном это временное лишение водительских прав. — Прим. ИФ).

«Применение данной меры помогло взыскать с должников по различным категориям исполнительных производств свыше 347,2 млн рублей», — сообщили в ГУ ФССП.

Там напомнили, что гражданам, которые в новогодние праздники планируют выезжать за рубеж, следует заранее проверять себя и своих близких на наличие (отсутствие) задолженностей по исполнительным производствам.

Сделать это можно с помощью личного кабинета на портале госуслуг, электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП». Там же можно и оплатить задолженность, добавили в пресс-бюро.