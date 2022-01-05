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​НБКИ: банки выдали потребкредитов ​в 2021 году на 15% больше, чем годом ранее

05.01.2022 11:18
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки в январе — ноябре 2021 года выдали 15,09 млн потребительских кредитов, или на 15,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (13,11 млн ед.). Об этом свидетельствуют данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй. Данный рост, полагают в НБКИ, во многом связан с последствиями карантинных мероприятий во II квартале 2020 года, когда количество выданных потребкредитов снизилось наиболее сильно. При этом по сравнению с 11 месяцами «допандемийного» 2019 года в январе — ноябре текущего года количество выданных потребкредитов сократилось на 14,3% (17,6 млн ед.).

По данным бюро, наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ за 11 месяцев 2021 года было выдано в Москве (818,8 тыс. ед.), Московской области (707,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (581,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (522,3 тыс. ед.), Республике Татарстан (514 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (502,9 тыс. ед.).

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — ноябре 2021 года наибольшую динамику роста количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Санкт-Петербург (плюс 28,5%), Москва (плюс 27,9%), Московская область (плюс 24,5%), а также Республика Татарстан (плюс 22,0%) и Ленинградская область (плюс 19,3%).

Средний персональный кредитный рейтинг заемщика по потребкредитам в стране в настоящее время составляет 627 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов). При этом наибольший средний ПКР в регионах РФ в ноябре 2021 года отмечен в Москве (653 балла), Санкт-Петербурге (652), Ханты-Мансийском АО (646), Московской области (639) и Удмуртской Республике (633). В свою очередь, наименьший ПКР зафиксирован в Иркутской области (606 баллов), Алтайском (608), Ставропольском (609) и Красноярском (612) краях.

«В 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки продолжали придерживаться достаточно консервативной политики. Об этом свидетельствует как осеннее сокращение выдачи потребкредитов, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня допандемийного 2019 года. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Стоит также отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками размера потребительского кредита требования к значению ПКР возрастают (в ноябре 2021 года он составил 627 баллов из 850 возможных)», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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