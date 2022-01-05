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Министры ОПЕК+ продлили план восстановления добычи нефти на февраль

05.01.2022 12:01
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ТАСС

Министры стран соглашения ОПЕК+ на встрече во вторник одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс. баррелей в сутки. Встреча длилась всего около получаса, сообщил ТАСС источник в ОПЕК. Позже эту информацию подтвердила ОПЕК, опубликовав соответствующий пресс-релиз.

«Утвердили рост на 400 тысяч баррелей в сутки», — сказал собеседник агентства. Согласно официальному графику, в феврале страны ОПЕК+ смогут добывать 40,894 млн б/с. Из этого объема на Россию и Саудовскую Аравию придется по 10,227 млн б/с.

Нефтеэкспортеры ОПЕК+ исходят из того, что рынок нефти в настоящее время сбалансирован, говорилось в заключении мониторингового комитета, с которым во вторник ознакомился ТАСС. При этом они ожидают, что после I квартала 2022 года рынок начнет смещаться в сторону профицита и запасы нефти будут расти. Ранее эксперты техкомитета ОПЕК+ оценили возможный профицит на рынке нефти в 2022 году в 1,4 млн б/с. Этот прогноз учитывает решения ОПЕК+ по регулированию добычи нефти, а также высвобождение запасов нефти из стратегических резервов США.

Как указывается в финальном коммюнике, министры ОПЕК+ также продлили до конца июня план компенсации перепроизводства нефти.

Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.

«Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 миллиона баррелей в сутки», — сказал он.

Новак добавил, что Россия в ноябре выполнила сделку на 97%. «Что касается исполнения Россией сделки в ноябре, то уровень составил 97%. Как и ранее, мы на 100% практически исполняем свои обязательства», — отметил он.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 февраля. На нем министры должны обсудить уровни добычи нефти на март.

В феврале страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 2,959 млн б/с, а не на 9,5 млн б/с, как в мае 2020 года.

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