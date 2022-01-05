Банки должны отчитаться о выплаченных физическим лицам процентах до 1 февраля

Российские банки должны до 1 февраля 2022 года сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которое получало их в течение 2021 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы.

«Налогообложению подлежит не весь доход (полученные проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого процентного дохода (в 2022 году составит 42 500 рублей). Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января отчетного года», — сообщает ФНС.

Как уточняется, исключение составляет информация о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

На основании информации банков налоговый орган рассчитает НДФЛ и направит получателям дохода уведомление на уплату налога.