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Банки должны отчитаться о выплаченных физическим лицам процентах до 1 февраля

05.01.2022 16:31
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки должны до 1 февраля 2022 года сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которое получало их в течение 2021 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы.

«Налогообложению подлежит не весь доход (полученные проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого процентного дохода (в 2022 году составит 42 500 рублей). Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января отчетного года», — сообщает ФНС.

Как уточняется, исключение составляет информация о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

На основании информации банков налоговый орган рассчитает НДФЛ и направит получателям дохода уведомление на уплату налога.

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