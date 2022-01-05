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Финансист назвала три валюты для вложений

05.01.2022 17:24
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Прайм

Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. О том, какие деньги подходят для инвестиций в начале года, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке», — сказала Воронкова.

Если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, помимо пары евро/доллар, можно включить швейцарский франк, посоветовала она.

Эта валюта долгие годы служила валютным убежищем, пояснила Воронкова. Для швейцарского франка не характерны сильные колебания, поскольку франк базируется на стабильной экономике, что формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют, считает эксперт.

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