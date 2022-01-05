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Основные фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

05.01.2022 18:57
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в России завершились в среду отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,51% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 815,05 пункта. Индекс РТС понизился на 2,24% — до отметки 1 586,2.

Бумаги Московской биржи подешевели на 2,82%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,2%, СберБанка — на 2,22%, «Газпрома» — на 2,41%. Бумаги «Норникеля» подорожали на 0,79%.

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