Основные фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

Основные фондовые торги в России завершились в среду отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,51% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 815,05 пункта. Индекс РТС понизился на 2,24% — до отметки 1 586,2.

Бумаги Московской биржи подешевели на 2,82%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,2%, СберБанка — на 2,22%, «Газпрома» — на 2,41%. Бумаги «Норникеля» подорожали на 0,79%.