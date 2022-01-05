Объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в 2021 году вырос до 393,43 млрд долларов

Объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам 2021 года составил 393,43 млрд долларов, что на 135,29% больше, чем в 2020 году (167,21 млрд), говорится в сообщении торговой площадки.

Среднемесячный объем торгов за 2021 год составил 32,79 млрд долларов. Рекорд месячного объема торгов был зафиксирован в ноябре и составил 40,93 млрд долларов. Среднедневной объем торгов в 2021 году превысил 1,56 млрд долларов, что на 134,36% больше, чем в 2020 году (0,67 млрд).

Всего в 2021 году с акциями и депозитарными расписками, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», в режиме основных торгов инвесторами было заключено 347,57 млн сделок (203 млн в 2020 году). Среднедневное количество сделок в 2021 году составило 1,38 млн (808,74 тыс. в 2020 году), а стоимостной объем средней сделки по итогам 2021 года составил 1 132 доллара (824 в 2020 году).

Количество активных счетов инвесторов в декабре 2021 года составило 811 тыс., что на 33,22% больше, чем годом ранее (608,77 тыс. в декабре 2020 года). Рекорд по количеству активных счетов пришелся на ноябрь 2021 года и составил 909,63 тыс. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2021 год увеличилось на 113,59% и составило 1,6 млн на 31 декабря 2021 года (750,31 тыс. на 31 декабря 2020 года).

По состоянию на 31 декабря 2021 года на СПБ Бирже было зарегистрировано 18,43 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 142,93% больше, чем годом ранее (7,59 млн на 31 декабря 2020 года). Число уникальных клиентов выросло за 2021 год на 140,69% и составило 12,43 млн (5,16 млн на 31 декабря 2020 года).

Количество ценных бумаг международных компаний, доступных на платформе СПБ Биржи, за 2021 год увеличилось на 14% и на 31 декабря составило 2001 наименование, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации, эмитенты которых представляют все отрасли мировой экономики.

Лидерами по объему торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» по итогам 2021 года стали акции и депозитарные расписки Tesla, Virgin Galactic, Alibaba, Moderna, Apple, NVIDIA, Baidu, Amazon, VipShop, Carnival, Meta Platforms, Microsoft и др.