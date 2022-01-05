​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,7175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 25,2 тыс. сделок почти на 969,8 млн долларов, диапазон котировок составил 75,315—75,8725 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 85,8075 рубля, увеличившись на 82 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,3 тыс. сделок на 75,8 млн евро по курсам от 85,1 до 85,91 рубля за евро.