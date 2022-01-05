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​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

05.01.2022 19:21
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,7175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 25,2 тыс. сделок почти на 969,8 млн долларов, диапазон котировок составил 75,315—75,8725 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 85,8075 рубля, увеличившись на 82 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,3 тыс. сделок на 75,8 млн евро по курсам от 85,1 до 85,91 рубля за евро.

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