Акции казахстанских банков упали в цене почти на 20% на фоне протестов в республике

Акции казахстанских банков Kaspi Bank и Halyk Bank упали в среду на 25,1% и 17,7% соответственно на Лондонской фондовой бирже на фоне протестов в республике.

По состоянию на вечер 5 января акции Kaspi Bank котируются на уровне 88,3 доллара за бумагу, что на 28,2 доллара ниже, чем по завершении торгов во вторник. В свою очередь, стоимость котировок Halyk Bank упала на 3 доллара — до 13,8 доллара за акцию. Кроме того, на 8,8% рухнули акции казахстанской компании «Казатомпром», занимающейся добычей природного урана.

Со 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.