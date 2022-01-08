​МВД: фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали три вида купюр

Фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали купюры в 1000, 2000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

«В 2021 году фальшивомонетчики в основном изготавливали поддельные банковские билеты Центрального банка РФ номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей», — сказал представитель МВД.

Всего за 11 месяцев 2021 года по факту изготовления поддельных денег и ценных бумаг возбуждено больше 19 тыс. уголовных дел. В 2020 году наиболее часто подделываемыми купюрами были 5000 и 1000 рублей, а возбуждено было почти 18 тыс. уголовных дел.

В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также в других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.