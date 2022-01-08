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Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 200 млн долларов

08.01.2022 10:31
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ТАСС

Ущерб, нанесенный бизнесу в Казахстане в ходе беспорядков, составил свыше 88,1 млрд тенге (более 200,4 млн долларов). Об этом сообщили в субботу в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен».

«Общая сумма ущерба бизнесу, по приблизительным подсчетам, составила более 88,1 млрд тенге. В городе Алма-Ата эта сумма составила 86,8 млрд тенге (197,4 млн долларов)», — говорится в сообщении.

Отмечено, что в десяти регионах Казахстана выявлено 920 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате — 856 субъектов.

Сейчас в стране ограничен доступ к Интернету. Исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин сообщил, что власти Казахстана проработают в субботу возможность доступа граждан к жизненно важным электронным ресурсам в условиях ограниченного подключения к Интернету.

«Наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к Интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент даже в период отсутствия Интернета уже предоставлен доступ к платежным сервисам «Халык хоумбанк» и «Каспи», проводится работа по подключению других банков. «Доступен ряд новостных ресурсов: tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.kz и других, также в офлайне доступен сайт [президента Казахстана] akorda.kz», — указал Мусин.

Протесты начались в Мангистауской области Казахстана из-за двукратного увеличения цен на газ, затем они переросли в столкновения с силовиками. По последним данным, задержаны примерно 4 тыс. человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако беспорядки продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Они будут находиться в стране ограниченный по времени период и помогать казахстанским силовикам в стабилизации обстановки. В настоящее время в республике введено чрезвычайное положение.

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