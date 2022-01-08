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Россияне стали больше бояться бедности и обвала рубля

08.01.2022 20:59
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В 2022 году россияне чаще всего опасаются остаться без денег, потерять работу и заболеть коронавирусом. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Больше всего в 2022 году россияне боятся остаться без денег или не суметь выплатить кредит: о таких опасениях сообщили 29% опрошенных. По мнению 28%, самое страшное — это потерять хорошую работу или не найти новое место для трудоустройства.

Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов. Еще 11% опасаются новых потрясений и того, что наступающий год будет хуже, чем 2021-й. Для 8% россиян главный страх в 2022 году — это обвал рубля. По 6% боятся, что дети не получат достойного образования и что антиковидные ограничения в сфере культуры и развлечений будут продлены. Столько же (6%) тревожатся о сохранении отношений в семье или о собственном одиночестве. Еще 3% переживают, что в будущем году им не удастся отдохнуть за рубежом из-за по-прежнему закрытых границ. 4% опрошенных назвали другие причины для страха, чаще всего упоминали военные конфликты.

Каждого пятого россиянина (21%) в наступающем году ничего не пугает: «Планирую сменить работу»; «Дважды привит от ковида, чего мне теперь бояться».

По сравнению с декабрем 2020 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, стало меньше страхов по поводу потери работы и заражения коронавирусом и чуть больше опасений по поводу обвала рубля и отсутствия средств к существованию.

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