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​Банки в Казахстане не будут начислять пени по займам в рамках мер поддержки

08.01.2022 12:12
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РИА Новости

Банки и микрофинансовые организации и Казахстана не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки, которые были разработаны на фоне введения чрезвычайного положения, говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«В связи с введением чрезвычайного положения в республике на сегодня разработаны следующие поддерживающие меры на финансовом рынке. Первое — неначисление штрафов, пени микрофинансовыми организациями, банками второго уровня по всем займам», — сказано в сообщении регулятора.

Пострадавшим от введения ЧП физическим и юридическим лицам также предоставляется отсрочка платежей по кредитам.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

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