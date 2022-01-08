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ФАО сообщила о росте продовольственных цен за год на 28%

08.01.2022 11:56
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ТАСС

Незначительное снижение мировых цен на базовые продовольственные продукты было зафиксировано в декабре 2021 года, однако по итогам года среднее значение индекса продовольственных цен оказалось более чем на 28% выше показателя 2020 года. Об этом сообщила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

По данным организации, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в декабре составило 133,7 пункта, снизившись на 0,9% по сравнению с показателем ноября, при этом оно оказалось на 23,1% выше показателя декабря 2020 года. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 125,7 пункта, что на 28,1% выше показателя прошлого года. По мнению экспертов ФАО, стабилизации ситуации на рынке в 2022 году не стоит ожидать из-за роста цен на ресурсы, продолжающейся глобальной пандемии и все более непредсказуемых погодных условий.

Тенденция к росту цен на мировых продовольственных рынках сохранялась на протяжении более года с небольшими перерывами в некоторых месяцах 2021 года. Так, в ноябре прошлого года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО стало самым высоким показателем с июня 2011-го.

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