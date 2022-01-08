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Эрдоган рассказал о сроках решения проблемы высоких цен и инфляции

08.01.2022 18:13
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Прайм

Проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья – Караман.

Инфляция в Турции выросла в декабре на 13,58 процентного пункта, достигнув 36,08% в 2021 году на фоне колебаний турецкой лиры.

«Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса», — сказал Эрдоган в ходе своего выступления.

Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу Центробанка и дважды с ноября 2021 — министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

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