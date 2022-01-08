Власти Казахстана заморозили тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до 1 июля, сообщило Министерство национальной экономики страны.

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года. Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тыс. человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.



Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут находиться в стране ограниченный по времени период и помогать казахстанским силовикам в стабилизации обстановки. 7 января Токаев заявил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.