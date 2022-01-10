Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 75,38 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 85,46 рубля (минус 57 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,36—75,59 рубля за доллар и 85,45—85,73 рубля за евро.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:05 мск прибавляет 1,45% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 807,78 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.