Жилье может подешеветь из-за упрощения доступа девелоперов к кредитам

Девелоперам хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%, речь об упрощении получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса, пишут «Известия». Такой агрегатор и унифицированную заявку на получение кредита разработает комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участи банков и экспертов в I квартале 2022 года, сообщил председатель комиссии Рифат Гарипов. Разработанные технологии направят в регионы для апробации и обкатки, сообщили в общественном совете при Минстрое.

Как отметил Гарипов, трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% в расходах девелоперов, 11% приходится на получение технических условий; внедрение новых механизмов сэкономит до 10—15% бюджета застройщика, что может сказаться и на конечной стоимости жилья. По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, среди очевидных плюсов сервиса — повышение конкуренции между банками, что может привести к появлению дополнительных бонусных программ и снижению ставок. А девелоперы получат возможность снизить цены на квартиры на 5—10%, полагает он.

Сервис поможет небольшим застройщикам в регионах, которые впервые получают банковское финансирование для реализации своих проектов, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Как считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин, внедрение единого сервиса позволит не только упростить процедуру получения проектного финансирования, но и действительно снизить расходы застройщиков, однако не стоит сбрасывать со счетов рост цен на строительные материалы, топливо, транспортные услуги. Запуск унифицированных процессов даст возможность ускорить принятие решений со стороны банка, пояснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. По мнению эксперта «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа» Павла Склянчука, от строительной отрасли во многом зависит, насколько снизится энергоемкость российской экономики, поэтому в будущем каждый новый дом должен быть с высоким классом энергоэффективности. Для наращивания доли «зеленых» домов должны тиражироваться соответствующие финансовые продукты, отметил эксперт.

В банках сообщили, что для развития принципа при проектном финансировании необходимо нормативное закрепление характеристик «зеленого» жилищного строительства. Также в России стоит создать единую государственную программу экологической ипотеки с льготной ставкой.