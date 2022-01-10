Бизнес с долей 25% и более у акционеров на Кипре лишат госпомощи

Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России — так называемых «транзитных» юрисдикций, через которые капитал утекает из России; в этот список вошли Кипр и Мальта (в 2020 году ведомство добилось повышения налогов на дивиденды и проценты из России в эти страны), Швейцария, Гонконг и Сингапур, Ирландия, Черногория, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Шри-Ланка, остров Мадейра в Португалии, Ливан, Кюрасао, Королевство Тонга, пишут «Ведомости».

Список транзитных юрисдикций нужен для реализации запрета на выделение 2023 года государственной поддержки компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат офшорам; пока от господдержки отрезаны компании, более 50% капитала которых принадлежат структурам в офшорах; запрет вступит в силу с 1 января следующего года, «что позволяет предприятиям с российским капиталом, ведущим основной бизнес на территории России, изменить корпоративную структуру (деофшоризироваться)», сообщил представитель Минфина.

Как указало ведомство в пояснительной записке, инициатива направлена также на «минимизацию негативного влияния санкций в связи с уязвимостью реализации прав собственников промежуточного офшорного владения на производственные активы в России в случае попадания владельцев офшорной компании в специальный черный список Минфина США»; редомициляция публичной иностранной компании в специальные административные районы в Калининграде и Владивостоке «также соответствует целям защиты от санкций».

По словам партнера PwC Михаила Филинова, некоторые компании из отраслей, где важна господдержка, задумались об изменении корпоративной структуры, группы с российскими корнями рассматривают возможность устранить из цепочки владения юрисдикции из списка Минфина; международные группы рассматривают необходимость отказаться от Швейцарии в структуре собственности из российских юрлиц и «выпрямить» инвестиционный поток, если головная компания находится в «хорошей» юрисдикции.

При рассмотрении вопроса о господдержке ПАО не будут учитываться обращающиеся на торгах акции; их акции должны обращаться на торгах в России, это же правило будет применяться в случае участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц через капитал ПАО.