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Обзор рынков от Банки.ру: рубль и индекс Мосбиржи продолжат отыгрывать потери

10.01.2022 09:17
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

В начале основных торгов понедельника можно ожидать преобладания покупок в российских акциях. Снижение геополитических рисков и высокие цены на нефть также будут способствовать восстановлению рубля.

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на ситуацию на мировых рынках.

Так, инвесторы продолжат переоценивать возможную траекторию ставок в американской экономике. Участники торгов опасаются, что из-за сохранения высокой инфляции Федеральная резервная система США в 2022 году может пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики. Плюс к этому американский регулятор перейдет к сокращению баланса, что приведет к оттоку ликвидности из экономики и, в частности, с рынков. Данный фактор оказывает негативное влияние на широкий спектр рисковых активов, обуславливая снижение спроса.

Вторым фактором остается ситуация с распространением коронавируса. Высокие темпы заражения штаммом «омикрон» продолжают вызывать опасения, что, несмотря на более легкое протекание болезни по сравнению с предыдущими штаммами, различным странам и регионам придется пойти на ужесточение карантинных ограничений, что окажет негативное влияние на их экономики. Это удерживает инвесторов от увеличения доли рисковых активов в портфелях.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе можно выделить публикацию данных по индексу потребительских цен и индексу цен производителей в США, выход которых даст инвесторам новые ориентиры для переоценки траектории динамики ставок ФРС. В этом же ключе интерес участников торгов вызовет и выступление руководителя американского регулятора Джерома Пауэлла. Плюс к этому влияние на котировки широкого спектра активов может оказать статистика по ВВП Великобритании и данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как нейтральные. Ведущие азиатские площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней пятничного закрытия. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,2%, торгуясь чуть ниже 82 долларов за баррель.

Сегодня в начале торгов на фоне высоких цен на нефть и нейтральной ситуации на внешних фондовых площадках можно ожидать преобладания покупок в российских акциях, что позволит отечественному рынку продолжить отыгрывать потери, понесенные в начале января на фоне роста геополитических рисков. В результате индекс Мосбиржи попытается подняться в район 3 800 пунктов. В дальнейшем российские акции могут перейти в консолидацию у достигнутых уровней. Однако ближе к закрытию основной сессии продажи могут возобладать на ухудшении внешнего фона, что приведет к частичной компенсации утреннего роста.

В валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Снижение геополитических рисков и высокие цены на нефть способствуют восстановлению рубля. Данная динамика выглядит логичной. В текущий момент нет фундаментальных поводов для закрепления пары доллар/рубль выше 75 рублей. В сложившихся обстоятельствах американская валюта в ближайшие сессии может отступить ниже данной отметки.

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