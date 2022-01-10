В НРА ожидают возвращения ставок по вкладам на уровне 10%

В Национальном рейтинговом агентстве ожидают приближения ставок по вкладам к 10% на фоне потенциального поднятия ключевой ставки. Об этом в интервью «Известиям» рассказала генеральный директор НРА Алина Розенцвет.

По ее словам, банки, опасаясь эффекта «процентных ножниц», когда ставки по депозитам растут существенно быстрее кредитных и сокращают маржу до критического уровня, будут очень осторожно повышать депозитные ставки.

«При этом НРА ожидает, что по вкладам они приблизятся к 10% ­— что возвращает привлекательность этого инструмента сбережений для россиян. На рынке облигаций, который являлся серьезным конкурентом рынку вкладов, пока резкого роста доходности не наблюдается. Доходность высококачественных инструментов сейчас находится на уровне 7,5—8,5%, максимальная для активно торгуемых бумаг эмитентов с высокими рейтингами — 9,5%», — отметила она.

Кроме того, гендиректор НРА подчеркнула, что стоимость новых кредитов будет зависеть от сегментов и влияния на них роста стоимости денег, уровня риска, а также медленного увеличения реальных располагаемых доходов граждан. «На рынке необеспеченного потребительского кредитования ставки, на мой взгляд, будут расти довольно существенно, полная стоимость кредитов по отдельным категориям ссуд выйдет за пределы 20—25% годовых», ­— заключила эксперт.