Количество одновременно находящихся на руках у одного заемщика микрозаймов сократилось до 3,6 в 2021 году

По итогам 2021 года среднее число займов, одновременно находящихся на руках у одного заемщика, сократилось до 3,6, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 4,3, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков финансовой онлайн-платформы Webbankir. Тренд связан с изменением политики одобрения займов, развитием долгосрочных ссуд и притоком новых клиентов в крупные компании.

Так, по данным исследования, до пандемии, в 2019 году, этот показатель составлял 4,3, в 2020-м — 3,8, а в 2021-м снизился до 3,6. «Это связано с увеличением числа новых заемщиков и перетеканием клиентов между компаниями: по итогам 2020 года количество новых пользователей платформы Webbankir увеличилось на 32% — до 625 тысяч человек», — пояснил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, добавив, что в 2021 году прирост был сопоставимым.

Кроме того, происходит концентрация рынка вокруг крупных игроков. На фоне пандемии и замедления экономики офлайн-игроки были вынуждены приостановить бизнес либо его закрыть. Их заемщики приступили к поиску новых кредиторов и более выгодных условий кредитования, отметил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «Сокращение реестра продолжается и в 2022-м, с введением новых законодательных норм деятельности, ускорится — рынок покинут 25–30% неэффективных компаний. Соответственно, количество новых клиентов крупных игроков тоже будет быстро расти в результате перераспределения рынка».

Лента новостей ЦБ: просроченная задолженность по новым микрозаймам перестала расти Портфель микрозаймов в III квартале 2021 года вырос на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 35% в годовом выражении — до 305 млрд рублей, в том числе портфель займов, выданных физическим лицам, составил 241 млрд рублей, увеличившись на 8% и 40% соответственно, сообщает Банк России. Просроченная задолженность по займам за этот период не увеличилась — это указывает на то, что компании прекратили ослаблять свои требования к заемщикам, говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2021 года. 28.12.2021 12:14

Еще одна причина — развитие сегмента среднесрочных займов (Installment loans), добавил Пономарев. Они большие по сумме и сроку заимствования, поэтому закрывают финансовые потребности на несколько месяцев. «Как правило, такие займы оформляют повторные клиенты, с хорошей кредитной историей, — пояснил гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. — По своей базе мы видим сопоставимую тенденцию: среднее количество займов в одних руках сокращается с 4,5 в 2019 году до 3,1 в 2021-м».

По данным ЦБ, в III квартале 2021 года общий портфель микрозаймов вырос на 6%, до 305 млрд рублей. Больше половины портфеля (55%) пришлось на долгосрочные займы, включая POS-ссуды. ЦБ отмечает рост доли онлайн-займов в сегменте «займы до зарплаты». По итогам III квартала она превысила 80%. Годом ранее показатель составлял 70%, а в 2019 году — чуть больше 60%.

Снижение числа действующих займов на одного заемщика обусловлено и изменением подхода граждан к долгам в целом. Пандемия научила клиентов более рационально подходить к заемным средствам, тщательнее рассчитывать суммы займов и свои возможности по возврату денег, люди стараются не брать лишнего, пояснила гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Дмитрий Африканов подчеркнул, что изменилась и политика выдачи займов самими микрофинансовыми организациями (МФО), скоринг стал жестче, как следствие, получить заем стало труднее.

Однако снижение числа выданных микроссуд на одного заемщика происходит параллельно с ростом количества заявок на займы, в том числе от одного потенциального клиента, предостерегает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Число заявок растет гораздо большими темпам, чем реальные выдачи, и пока, по данным ПКБ, показатели просроченной задолженности в целом по сегменту МФО находятся на приемлемом уровне — 35%.